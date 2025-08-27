Ingeborg und Anton Drexl sind seit 60 Jahren verheiratet

Ein Fest das nicht zum Alltag zählt, feierte das Ehepaar Ingeborg und Anton Drexl in Aulzhausen (Gemeinde Affing). Ein Jubiläum nach 60 Ehejahren bedarf Gottes Segen, Familienglück und viel gegenseitiges Verständnis. Die kirchliche Trauung durch den damaligen Ortsgeistlichen Pfarrer Paul Regner fand in der Pfarrkirche Sankt Laurentius und Elisabeth in Aulzhausen statt. Die „Karriere“ von Ehemann Anton begann als Ministrant zum Oberministrant, Weiter zum MAN-Lehrling führte der Weg über ein Maschinenbau-Studium und der Eichtechnik in München. Danach wurde das Eichamt Augsburg, in dem er als Beamter angestellt war, zu seiner Lebensstellung. Hauptfeld seiner amtlichen Tätigkeit war die Überprüfung von Tankstellen. Die ständige Weiterentwicklung von Mechanik und Elektronik erforderten stets den Stand der Technik. Sportlich engagierte sich der Jubilar als Torwart bei der DJK Gebenhofen und als leidenschaftlicher Radler, wobei Tagestouren bis nach Altötting führten. Anton war auch Mitbegründer des Schützenverein Spielhahn Aulzhausen und langjähriger Gemeinderat. Seine Ehefrau Inge kam als vierjähriges Flüchtlingskind mit ihrer Mutter und vier Geschwistern 1946 nach Aulzhausen. Nach dem Besuch der Volksschule in Aulzhausen und der Realschule in Augsburg war das Kirchensteueramt ihr Arbeitsfeld. Danach war sie in der Verwaltung der Munitionsbergungs-Firma Röhll beschäftigt- Inge hatte eine besondere Vorliebe für den Chorgesang. Über sechs Jahrzehnte war ihre Alt-Stimme im Kirchenchor Anwalting-Aulzhausen zu hören. Für ihren kirchlichen Einsatz wurde sie von der Diözese mit mehreren Urkunden ausgezeichnet. Zu den Gratulanten zählten die drei Töchter Elke, Gisela und Sonja mit den Schwiegersöhnen, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko, sowie Franz Reiter, Vorstand der Spielhahnschützen, und Thomas Lichtenstern als Vorstand der Freiwilligen Feuerwehr Aulzhausen.

