Die jungen Leute haben das Feiern verlernt. Diese Schlagzeile ist oft zu lesen. Sie stimmt zwar nicht, aber offenbar gehen immer weniger junge Menschen in die Disco. Nicht nur in Aichach, wo demnächst das legendäre M-Eins aufgibt, auch andernorts in Bayern. Dabei können lange Nächte in der Disco durchaus gegen Alltagssorgen helfen.

