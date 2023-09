Umfrage in Aichach: Erinnern Sie sich noch an Ihre Lehrzeit?

Für viele junge Leute im Wittelsbacher Land hat am Freitag das Berufsleben begonnen. Wir haben Passantinnen und Passanten in Aichach nach Ihren Lehrjahren gefragt.

Ihren ersten Schritt ins Berufsleben haben viele Schulabgängerinnen und Schulabgänger am Freitag gemacht. Der 1. September ist in den meisten Branchen der traditionelle Ausbildungsstart. Für rund drei Jahre wird zwar auch immer wieder die Schulbank gedrückt, in erster Linie aber lernen die Lehrlinge im Betrieb, was ihren ausgewählten Beruf ausmacht. Wir haben Passantinnen und Passanten am Aichacher Stadtplatz gefragt, ob sie sich noch an ihre Lehrzeit erinnern.

Michael Mahl aus Obergriesbach Foto: Gerlinde Drexler

Michael Mahl, Obergriesbach:

Ich habe in Augsburg Fluggerätemechaniker gelernt. Der erste Tag war aufregend. Wir haben mit einem Ausflug nach Mühlhausen begonnen und sind mit dem Motorsegler geflogen. Am nächsten Tag ging es los mit dem Feilen von U-Stahl. Das war alles noch Handarbeit und ich habe die ersten Blasen bekommen. Später haben wir dann mit Maschinen gearbeitet. Ich bin heute noch in der Firma.

Veronika Royer aus Aichach Foto: Gerlinde Drexler

Veronika Royer aus Aichach:

Ich habe keine Lehre gemacht. In Österreich besuchte man für die kaufmännischen Berufe nach der Schule drei Jahre lang die Handelsschule. Das war die kaufmännische Ausbildung. Ich habe danach in der Bank gearbeitet. In Österreich gibt es keine Banklehre. Das ist heute noch so. Allerdings muss man heute nach dem Abitur fünf Jahre lang die Handelsschule besuchen.

Gerlinde Meisl-Streber aus Pöttmes-Gundelsdorf Foto: Gerlinde Drexler

Gerlinde Meisl-Streber aus Pöttmes-Gundelsdorf:

Ich kann mich noch gut erinnern. Am ersten Tag war ich aufgeregt. Und dann war es nicht der Job, den ich machen wollte. Ich wollte Technische Zeichnerin und später vielleicht Architektin werden. Stattdessen lernte ich Postbotin. Damals musste man die Post noch selbst stempeln und es gab noch das Postgeheimnis. Obwohl es zuerst nicht mein Job war, habe ich ihn dann unbändig gerne gemacht.

Frieda Schmidt aus Aichach Foto: Gerlinde Drexler

Frieda Schmidt aus Aichach:

Ich erinnere mich in erster Linie durch meine Enkel daran, weil die kurz vor der Lehre stehen. Bei mir ist das schon 56 Jahre her. Ich habe mit 14 angefangen, Einzelhandelskauffrau zu lernen. Wir haben damals mit 50 Mark begonnen. Das ist schon ein Unterschied zu heute. Sommer wie Winter musste ich zehn Kilometer mit dem Rad zu meinem Ausbildungsplatz fahren. Ich war mein ganzes Leben im Verkauf.