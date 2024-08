Volksfest Dachau: Streit um Taxi endet mit blutiger Nase

Zu einem Streit um ein Taxi ist es am Samstag kurz vor Mitternacht im Umfeld des Dachauer Volksfestes gekommen. Dabei gab es eine blutige Nase. Auch beim Autoscooter kam es zu einer Auseinandersetzung.

Laut Polizei geriet ein 35-jähriger Mann am Taxistand mit zwei bislang unbekannten Männern in Streit. Einer der beiden Männer schubste den Volksfestbesucher, der andere schlug ihm mit der Faust so ins Gesicht, dass der 35-Jährige stark aus der Nase blutete und die Rettungswache aufsuchen musste. Gegen die beiden unbekannten Täter wird wegen Körperverletzung ermittelt.

Ebenfalls einen Faustschlag kassierte ein 19-Jähriger. Ort des Geschehens war der Autoscooter auf dem Volksfest. Dort schlug ein 23-Jähriger den Jüngeren kurz nach 23 Uhr. Die Gründe für den Streit sind bislang unbekannt. Ein gleichaltriger Freund des 19-jährigen „rächte“ diesen Angriff offensichtlich, indem er dem Täter anschließend ins Gesicht trat. Gegen beide „Schläger“ wird Anzeige wegen Körperverletzung erstattet. Während Polizeibeamte aus Fürstenfeldbruck den Sachverhalt aufnahmen, beleidigte der 19-jährige die Beamten immer wieder. Er wurde schließlich des Festplatzes verwiesen. (AZ)