Außergewöhnliches Angebot für Senioren: Rikscha-Fahrten in Aichach-Friedberg

Kühbach

Dieser 73-Jährige chauffiert ältere Menschen mit der Rikscha zu ihrem Wunschort

Ob zum Maibaumfest oder zur Freundin am anderen Ortsende: Franz Czech fährt Senioren mit der Kühbacher Rikscha an ihr Ziel. Für ihn ist es eine Herzensangelegenheit.
Von Gerlinde Drexler
    Die Ausfahrten für Senioren mit der Rikscha sind für Franz Czech eine Herzensangelegenheit. Foto: Gerlinde Drexler

    Strahlende Sonne, strahlende Gesichter. Marianne Fritz und Ursula Gier genießen es, sich von Franz Czech mit der Rikscha durch Kühbach und Umgebung kutschieren zu lassen. Das erste Ziel ist die Kapelle beim Haslangkreiter Weiher. Seit rund einem Jahr können Kühbacher Senioren den speziellen Fahrservice in Anspruch nehmen. Im Landkreis Aichach-Friedberg gibt es mehrere solche Angebote.

