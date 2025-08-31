Dieser 73-Jährige chauffiert ältere Menschen mit der Rikscha zu ihrem Wunschort

Strahlende Sonne, strahlende Gesichter. Marianne Fritz und Ursula Gier genießen es, sich von Franz Czech mit der Rikscha durch Kühbach und Umgebung kutschieren zu lassen. Das erste Ziel ist die Kapelle beim Haslangkreiter Weiher. Seit rund einem Jahr können Kühbacher Senioren den speziellen Fahrservice in Anspruch nehmen. Im Landkreis Aichach-Friedberg gibt es mehrere solche Angebote.
Kühbach
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden