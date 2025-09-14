Ausstellung über Pöttmeser Handwerkskunst und Konditorei Meitinger im Rathaus

Eine Vitrine voller Tortenschablonen, daneben alte Backformen, Rezepte und Fotos: Wer derzeit das Rathaus in Pöttmes betritt, wird im Foyer von einer kleinen, feinen Ausstellung empfangen. Unter dem Titel „Pöttmeser Handwerkskunst: Die Konditorei Meitinger“ nimmt der Förderverein Heimatmuseum noch bis zum 30. September die Besucherinnen und Besucher auf eine Zeitreise in das Geschäftsleben der 1950er- und 1960er-Jahre mit. Besichtigt werden kann die Ausstellung zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses.

Im Mittelpunkt stehen das Leben und Wirken von Martin Meitinger. 1910 in Blankenburg geboren, begann er seine Ausbildung als Konditor in Dillingen. Ab 1929 arbeitete er bei Bäckermeister Hartmann in Pöttmes, wo er das Handwerk weiter verfeinerte. Der Krieg riss ihn aus diesem Alltag. Erst Ende 1948 kehrte er aus russischer Gefangenschaft zurück. Gemeinsam mit seiner Frau Thekla wagte er in Pöttmes einen Neuanfang – zunächst bescheiden in der eigenen Wohnung, später am Erdweg, wo die Konditorei Meitinger zur festen Adresse wurde.

Ausstellung des Fördervereins Heimatmuseum im Rathaus ruft Erinnerungen wach

Die Spezialitäten, die dort entstanden, sind bis heute vielen Pöttmesern in Erinnerung: kunstvolle Kommunion- und Hochzeitstorten, die beliebte Prinzregententorte, herzhafte Nusskränze, Eisbomben oder der Frankfurter Kranz. Besonders an Muttertagen bildeten sich Schlangen vor dem Laden, denn Meitingers Herz- und Festtagstorten galten weit über den Ort hinaus als begehrt. Thekla Meitinger stand im Laden, ihr Mann in der Backstube – zusammen prägten sie über Jahrzehnte den süßen Alltag in Pöttmes.

Die Ausstellung vermittelt nicht nur persönliche Einblicke in diese Geschichte, sondern veranschaulicht auch den größeren Rahmen. Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung der 1950er-Jahre änderten sich Zutaten und Techniken: Industriezucker, Gelatine, Schokoladenglasuren und neue Aromen hielten Einzug in die Konditoreien. Aus der Notzeit der Lebensmittelkarten entwickelte sich ein regelrechter Genussaufschwung. Konditoren verbanden traditionelle Rezepte mit modernen Zutaten – ein Stil, der heute nostalgisch wirkt und vielen als charmantes Erbe der Nachkriegsmoderne gilt.

Im kleinen Format entsteht in der Ausstellung ein Stück Ortsgeschichte

Wer durch die Schau im Rathaus geht, entdeckt auf Fotos nicht nur festlich verzierte Torten, sondern auch Momentaufnahmen aus dem Alltag: den Lehrling Meitinger in Dillingen, die Messeauftritte von Pöttmeser Konditoreien in den 1930er-Jahren oder Szenen von Familienfeiern, bei denen Meitingers Kreationen im Mittelpunkt standen.

So entsteht im kleinen Format ein lebendiges Stück Ortsgeschichte. Die Ausstellung zeigt, dass Handwerk nicht nur Versorgung bedeutete, sondern auch Kreativität und Lebensfreude ausdrückte. Sie erinnert an eine Zeit, in der ein Konditor mit Leidenschaft und Fantasie das Dorfleben versüßte. Im Rahmen der Ausstellung hat der Förderverein Heimatmuseum auch zu einem Seniorennachmittag eingeladen.