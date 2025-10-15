"Wir für Aichach": Ausstellung erzählt persönliche Schicksale

Lebensgeschichten von über 70 Menschen aus über 30 Ländern werden in einer Ausstellung im Familienstützpunkt der Caritas an der Bahnhofstraße in Aichach nachgezeichnet. Plakate geben Einblick in das Schicksal von Menschen, die in der Region Fuß gefasst haben.

Bei der Eröffnung im Rahmen der Museumsnacht vor vollem Haus erklärte Marion Zott die Idee hinter den vielen Plakaten. Menschen aus der ganzen Welt lebten in Aichach oder brächten sich hier in systemrelevanten Berufen wie in der Pflege und in Kitas ein, aber auch im Handwerk, der Reinigung oder in der Gastronomie.

Fadel, der Spielertrainer, und Fazila, die für Ordnung sorgt

Zott nannte Beispiele, darunter Fadel, der bei einem großen Autohersteller arbeitet und am Abend Spielertrainer beim SC Oberbernbach ist. Oder Fazila aus Afganisthan, die seit über 18 Jahren im Aichacher Gymnasium und zusätzlich am Abend in einer Tierarztpraxis für Ordnung sorgt. Da gibt es Marta aus Polen, die als Suchttherapeutin die Suchtfachambulanz in Aichach leitet, und Dorota aus Polen, die als Architektin den Erweiterungsbau der Realschule für den Landkreis abgewickelt hat. Zott nannte auch Fadi aus Syrien, von dem fast jeder eine Seife im Bad habe.

Bürgermeister Klaus Habermann, selbst ein Flüchtlingskind, erwähnte, dass es zunächst die türkischen und italienischen Mitbewohner waren, die beim Wiederaufbau in Deutschland und auch in Aichach mitgeholfen hätten und hiergeblieben seien. Auch Menschen aus den Ostblockstaaten machten einen Teil der Gesellschaft aus. Im Laufe der Jahrzehnte seien Menschen aus weiter entfernten Ländern dazugekommen – wegen Kriegen und Krisen, vor allem auf dem Balkan, in Syrien, Afghanistan und einigen afrikanischen Staaten. Inzwischen leben Menschen aus 96 verschiedenen Nationen in Aichach und fühlten sich größtenteils sehr wohl.

Die Ausstellung ist bis zum 24. Oktober im Familienstützpunkt zu sehen. Anschließend wandern die Plakate in die Cafeteria des Aichacher Krankenhauses. Auch für eine weitere Station gibt es schon eine Idee. (AZ)