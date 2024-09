Auto erfasst einen Fußgänger: 16-Jähriger verletzt

Ein Fußgänger ist bei einem Unfall am Donnerstag in Schrobenhausen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wollte der 16-Jährige im Gollingkreuter Weg die Straße überqueren. Als er gegen 16.10 Uhr hinter einem geparkten Lastwagen auf die Fahrbahn trat, wurde er vom Auto einer 36-jährigen Frau erfasst, so die Polizei.

Was Zeugen zu dem Unfall in Schrobenhausen berichten

Nach Zeugenaussagen war die Frau langsamer als mit den erlaubten 50 Kilometern pro Stunde (km/h) gefahren, sodass der 16-Jährige nicht auf der Motorhaube landete, berichtet die Polizei. Der Jugendliche wurde mit Verdacht auf Fraktur seines rechten Beins ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand kein Schaden. (AZ)