Nagel im Reifen: Unbekannte Person beschädigt Auto

Eine unbekannte Person hat am Samstag in Aichach-Nord einen Nagel in den Reifen eines Autos gedrückt. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.

Laut Polizei war das Auto zwischen 10.15 und 19.22 Uhr in der Beethovenstraße an der Ecke zur Johannes-Brahms-Straße geparkt. In dieser Zeit beschädigte der Täter den vorderen linken Reifen. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter 08251/8989-11 entgegen. (AZ)