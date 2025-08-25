Icon Menü
Auto überschlägt sich mit 25-Jährigem am Steuer nahe Pöttmes

Pöttmes

Trunkenheitsfahrt? Auto überschlägt sich mit 25-Jährigem am Steuer

Bei Pöttmes kommt ein Wagen von der Straße ab und überschlägt sich in einem Feld. Die Polizei ermittelt wegen des Anfangsverdachts der Trunkenheit im Verkehr.
    Ein 25-Jähriger kam bei Pöttmes von der Straße ab und überschlug sich mit seinem Wagen in einem angrenzenden Feld. Foto: Andreas Böller, Feuerwehr Wattenweiler (Symbolbild)

    Ein 25-Jähriger ist mit seinem Auto von der Straße abgekommen und hat sich in einem Acker überschlagen. Nach Angaben der Polizei war der Mann am Sonntag gegen 21.50 Uhr auf der Kreisstraße AIC1 von Inchenhofen kommend in Richtung Pöttmes unterwegs. Auf Höhe Immendorf musste er eigenen Angaben zufolge einem Reh ausweichen, das auf die Straße lief.

    Durch das Ausweichmanöver geriet der Wagen auf das Fahrbahnbankett und überschlug sich im angrenzenden Feld. Noch bevor die alarmierte Feuerwehr am Unfallort eintraf, konnte sich der Mann aus eigener Kraft aus dem Auto befreien. Der Rettungsdienst versorgte den leicht verletzten 25-Jährigen vor Ort. Am Wagen entstand Totalschaden.

    Polizei stellt Alkoholgeruch bei Unfallfahrer fest

    Laut Polizeibericht stellten die Beamten im Rahmen der Unfallaufnahme eine leichte Alkoholisierung bei dem Mann fest, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Gegen den 25-Jährigen wird wegen des Anfangsverdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (hop)

