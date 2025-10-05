Auto kommt von der B300 ab und prallt in einen Holzstoß

Eine 68-jährige Autofahrerin ist am Samstag beim Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach mit ihrem Auto von der Bundesstraße B300 abgekommen und mit einem Holzstoß kollidiert, berichtet die Polizei. Die Frau blieb unverletzt.

Laut Polizei fuhr die Frau gegen 17.49 Uhr mit ihrem Auto von Dasing kommend auf der B300 in Richtung Kühbach. Auf Höhe von Unterwittelsbach kam sie aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto kollidierte mit einem Holzstoß und kam auf der Fahrerseite hinter der Leitplanke zum Liegen. Die Fahrerin konnte sich selbst aus ihrem Auto befreien und blieb unverletzt, so die Polizei.

Bei dem Unfall bei Aichach entsteht hoher Sachschaden

Durch den Verkehrsunfall entstand am Auto ein Sachschaden von circa 8000 Euro sowie an der Leitplanke von circa 5000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. (bac)