Unter Drogeneinfluss am Steuer: Polizei hält Autofahrer in Ecknach an

Im Aichacher Stadtteil Ecknach hat die Polizei am Samstagmorgen einen 24-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Sie unterzog den jungen Mann gegen 8.35 Uhr einer an der Augsburger Straße einer Verkehrskontrolle.

Drogenvortest reagiert bei 24-Jährigem in Ecknach positiv auf THC

Wie die Polizei mitteilte, stellten die Beamten bei ihm drogentypische Auffälligkeiten fest und baten zum Drogenvortest. Dieser reagierte laut Polizei positiv auf THC und wies ein auffälliges Testergebnis hinsichtlich Amphetamin auf. Daher wurde dem 24-Jährigen anschließend Blut abgenommen.

Er durfte nicht weiterfahren. Den jungen Mann erwartet nun ein Bußgeldverfahren wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss. (nsi)