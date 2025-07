Einem Tier ausgewichen: Autofahrerin bei Unfall verletzt

Eine Autofahrerin ist einem Tier ausgewichen und hat dabei die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Nach Angaben der Polizei war die 25-jährige Erdwegerin am Dienstag gegen 19.35 Uhr mit ihrem Opel auf der Indersdorfer Straße von Großinzemoos in Richtung Röhrmoos (alle Landkreis Dachau) unterwegs. Auf Höhe der Bahnunterführung wich sie nach eigenen Angaben einem Tier aus und kam dabei nach links von der Straße ab.

Der Wagen prallte laut Polizei gegen den Bordstein, wobei ein Vorderrad abriss. In der Folge kippte der Opel auf die Seite und schlitterte über die Fahrbahn. Am Ende kippte der Wagen erneut und blieb auf den restlichen drei Rädern stehen. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und musste vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden. Am Opel entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Der Sachschaden an diversen Verkehrseinrichtungen beläuft sich auf rund 3000 Euro. (hop)