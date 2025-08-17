Auto kracht in Bankfiliale

In eine Bankfiliale ist am Samstag in Dachau ein Auto gekracht. Wie die Polizei berichtet, wollte gegen 13.50 Uhr eine 60 Jahre alte Frau mit ihrem Smart in der Münchner Straße in einem Schrägparkpaltz vor einer Bank einparken. Dabei verwechselte sie offensichtlich das Gas- und Bremspedal, so die Polizei. Anstelle zu bremsen, gab sie Gas, überfuhr den Gehweg vor Bank und krachte frontal in den Eingangsbereich der Bankfiliale.

Durch die Kollision verletzte sich die Frau leicht und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Am Gebäude, in welchem sich die Bank befindet, wurde eine Eingangstür vollständig zerstört sowie das Mauerwerk in Mitleidenschaft gezogen.

Hoher Sachschaden bei Unfall in Dachau

Der Gebäudeschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 75.000 Euro. Am Smart entstand ein Schaden von schätzungsweise 10.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch die Feuerwehr Dachau wurde der Eingangsbereich der Bank verschalt. (bac)