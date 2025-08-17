Icon Menü
Autounfall in Dachau: 60-Jährige kracht beim Einparken in Bankfiliale

Dachau

Auto kracht in Bankfiliale

Eine 60-Jährige verwechselt in Dachau beim Einparken Gas und Bremse. Sie fährt in den Eingangsbereich einer Bank. Die Frau wird leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.
Von Redaktion
    • |
    • |
    • |
    Gas- und Bremspedal hat eine Autofahrerin in Dachau offenbr verwechselt. Sie krachte mit ihrem Smart in eine Bankfiliale.
    Gas- und Bremspedal hat eine Autofahrerin in Dachau offenbr verwechselt. Sie krachte mit ihrem Smart in eine Bankfiliale. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbidl)

    In eine Bankfiliale ist am Samstag in Dachau ein Auto gekracht. Wie die Polizei berichtet, wollte gegen 13.50 Uhr eine 60 Jahre alte Frau mit ihrem Smart in der Münchner Straße in einem Schrägparkpaltz vor einer Bank einparken. Dabei verwechselte sie offensichtlich das Gas- und Bremspedal, so die Polizei. Anstelle zu bremsen, gab sie Gas, überfuhr den Gehweg vor Bank und krachte frontal in den Eingangsbereich der Bankfiliale.

    Durch die Kollision verletzte sich die Frau leicht und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Am Gebäude, in welchem sich die Bank befindet, wurde eine Eingangstür vollständig zerstört sowie das Mauerwerk in Mitleidenschaft gezogen.

    Hoher Sachschaden bei Unfall in Dachau

    Der Gebäudeschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 75.000 Euro. Am Smart entstand ein Schaden von schätzungsweise 10.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch die Feuerwehr Dachau wurde der Eingangsbereich der Bank verschalt. (bac)

