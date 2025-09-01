Autozulassungen boomen im Landkreis: Von diesen Modellen träumen junge Menschen

Vor einem Café in der Friedberger Innenstadt genießt Yvonne Späth aus dem Stadtteil Harthausen einen der letzten Sommertage. Spricht man sie auf das Thema Autos an, leuchten ihre Augen: Sie nutzt zurzeit einen VW-Bus. Doch das ist nicht ihr einziger Wagen. Denn sie hat sich bereits einen Traum erfüllt: „Ich habe einen Oldtimer, einen Audi 80. Ich mag diese Autos einfach gern!“

Späth liegt mit ihrer Liebe zum Autofahren im regionalen Trend: Die Anzahl an zugelassenen Pkw im Landkreis Aichach-Friedberg ist wieder gewachsen. Das geht aus Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes hervor, das zum 1. Januar alljährlich Statistiken zu der regionalen Verbreitung von Fahrzeugen erhebt. In diesem Jahr waren es am Stichtag mit 91.131 Autos ganze 935 mehr als ein Jahr zuvor.

Landkreis Aichach-Friedberg: Zahl der Autozulassungen steigt

Die Bundesbehörde erfasst aber nicht nur die blanken Zahlen, sondern setzt diese auch ins Verhältnis zur Bevölkerung. Sie berechnet die Pkw-Dichte pro 1000 Einwohner. Das erleichtert den Vergleich der städtischen mit den ländlichen Gebieten. So verzeichnet etwa die Stadt Augsburg 141.783 zugelassene Autos und damit auf den ersten Blick deutlich mehr als Aichach-Friedberg. In Augsburg leben mit seinen gut 300.000 Einwohnern aber auch mehr als doppelt so viele Menschen wie im Nachbarlandkreis.

Zum 31. Dezember 2024 zählte das Landesamt für Statistik im Landkreis Aichach-Friedberg 137.000 Einwohnern. Auf 1000 Menschen kommen dort 657 Autos. In Augsburg liegt dieser Wert lediglich bei 468. Diese Zahlen zeigen: In den ländlichen Regionen ist das Auto von größerer Bedeutung als in der Großstadt.

Junge Menschen träumen von alten Autos

Ortswechsel an den Friedberger See: Hier genießt Conor Stunton aus Kissing die Sonne. Er fährt einen Mini Cooper. Sein Traumauto sei allerdings ein Mercedes-Benz CLS. Er schwärmt: „Ich mag an denen nicht nur den Style, sondern die fahren einfach bequem, wie auf einer Wolke. Ich glaube generell, die alten Autos sind diesbezüglich besser gebaut als die neuen.“

Hier werden die Autos für den Straßenverkehr angemeldet: Die Zulassungsstelle im neuen Erweiterungsbau des Landratsamts Aichach. Foto: Philipp Holzhey (Archivbild)

An einer anderen Ecke des Sees entspannt Ivonne Negele. Sie fährt ein gebrauchtes Auto: „Einen VW Caddy, ein Dieselauto. Das war das Auto meiner Mama, und ich kaufe ihn ihr gerade ab.“ Würde Geld keine Rolle spielen, würde sie trotzdem dem Verbrennermotor treu bleiben: „Ich glaube das ist ein Benziner – der Audi Q3 ist so mein Traumauto!“ Bei dem Gedanken daran lächelt sie.

Elias Mayer fährt einen Skoda Fabia. Sein Traum von einem Auto kommt knapp zwei Jahrzehnte aus der Vergangenheit: „So ein alter Mercedes C63 AMG, ungefähr von 2009. Der wäre einfach schön laut und schnell!“

Verbrenner sind in Aichach-Friedberg beliebter als E-Autos

Keiner der jungen Menschen scheint von einem E-Auto zu träumen. Sie entsprechen damit den Mehrheitsverhältnissen im Landkreis: Benzinautos machen mit 59 Prozent noch immer den größten Anteil aus. Auf Platz zwei liegen die Wagen mit einem Dieselantrieb. Sie machen 30 Prozent der zugelassenen Autos aus. Noch immer sind knapp 90 Prozent der im Wittelsbacher Land angemeldeten Autos Verbrenner. Ob es an der vergleichsweise schlecht ausgebauten Infrastruktur liegt?

Im Landkreis gibt es, so die Bundesnetzagentur, 135 öffentliche Lademöglichkeiten für elektrische Autoantriebe. In der Stadt Augsburg sind es auf kleinerer Fläche 260 Ladesäulen. Besser ausgestattet sind auch die Landkreise Augsburg und Fürstenfeldbruck mit jeweils über 200 Ladesäulen.

Zu sechs Prozent Hybridautos kommen im Landkreis Aichach-Friedberg vier Prozent Elektroautos – das ist der zweitbeste Wert in Schwaben nach der Stadt Kempten, die die vier Prozent leicht überschreitet. Außerdem steigt dieser Anteil seit 2020 konstant. Hingegen hat sich der Rückgang an Benzinern bei der aktuellen Erhebung erstmals wieder verlangsamt.

Langsam lässt es auch Hannah Wildegger angehen, die in dem kleinen Kiosk am Friedberger See arbeitet. Sie sieht das Thema Auto sehr pragmatisch. Aktuell nutze sie die zwei Dieselautos ihrer Eltern. Bei einem eigenen Auto würde sie erstmal vorsichtig mit einem gebrauchten Kleinwagen beginnen: „So lange habe ich ja meinen Führerschein auch noch nicht. Und dann kann man ja weitersehen.“

Mit den Aichacher Nachrichten den Landkreis Aichach-Friedberg noch besser kennenlernen: Dieser Artikel ist Teil einer Statistik-Serie, die Zahlen zum Staunen und Schmunzeln präsentiert. Sie verbindet Daten, Fakten und lokale Trends mit den persönlichen Erlebnissen, Tipps und Visionen der Menschen vor Ort. Informativ, unterhaltsam und immer ganz nah an der Region.