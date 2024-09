Zu viele Schüler: AVV schafft mittags mehr Kapazitäten in Aichach

Der Augsburger Verkehrsverbund (AVV) schafft in Aichach ab Oktober mehr Kapazitäten im Mittagsverkehr. Um diese auszuweiten, gelten für zwei Regionalbuslinien ab Oktober Änderungen im Fahrplan. Der AVV reagiert damit auf Ballungen bei den Passagierzahlen in der Mittagszeit. Sie haben sich etwa aus den Stundenplänen der Aichacher Schulen ergeben, teilt die Pressestelle auf Anfrage mit.

Der AVV-Mitteilung wird auf der Linie 226 ab 1. Oktober die Fahrt, die um 6.44 Uhr ab „Anwalting“ startet bis „Aichach, Schulzentrum“ über „Aichach, Bahnhof“ künftig mit einem Gelenkbus gefahren. Die Tour mit Abfahrt um 6.48 Uhr ab „Affing, Mühlhausen“ zum Schulzentrum entfällt hingegen. Die Schülerinnen und Schüler aus Mühlhausen, Bergen und Aulzhausen werden gebeten, auf die AVV-Buslinie 303 auszuweichen. Diese fährt um 06.43 Uhr in Mühlhausen ab und es kann an der Haltestelle „Affing, Iglbach“ auf die AVV-Buslinie 226 umgestiegen werden. Die Fahrt um 13.03 Uhr ab „Aichach, Schulzentrum“ wird ebenfalls mit einem Gelenkbus gefahren. Die Linienführung bleibt bestehen. Die befristeten Änderungen wegen der Baumaßnahme in der Bahnhofstraße bleiben bis Ende Oktober bestehen.

Für die AVV-Regionalbuslinie 250 gelten ab 1. Oktober folgende Fahrplanänderungen (bis voraussichtlich Ende des Jahres mit Baumaßnahme Hohenzell kombiniert):

Die AVV-Buslinie 250, die um 7.12 Uhr in „Klingen, Büchel“ startet, fährt künftig mit einem Gelenkbus und führt bis zur Haltestelle „Aichach, Bahnhof“. Die Tour mit Abfahrt in „Hohenzell, Maibaum“ um 6.54 Uhr endet am Schulzentrum Aichach. Die Änderungen, die sich aus einer Baumaßnahme in Hohenzell ergeben, sind davon unbenommen.

Fahrplanauskunft mit dem Handy in Echtzeitdaten in der App „meinAVV“ oder im Web unter http://fahrtauskunft.avv-augsburg.de . (AZ)