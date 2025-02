Einsatzkräfte sperren B300 nach Unfall bei Dasing

Auf der B300 bei Dasing ist es am Freitagmorgen zu einem Unfall gekommen. Die Polizei musste die Bundesstraße für die Bergung und Aufräumarbeiten komplett sperren.

Die Sperrung dürfte bis zum jetzigen Zeitpunkt andauern. Weitere Einzelheiten kann die Polizei in Friedberg aktuell nicht nennen, da sich die Kollegen noch am Unfallort befinden. Bekannt ist derzeit lediglich, dass an dem Zusammenstoß zwei Fahrzeuge beteiligt waren und es Verletzte gibt.