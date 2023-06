Baar

30 Jahre Selbstständigkeit: Das will Baar nächstes Jahr feiern

Plus Der Gemeinderat Baar beschließt, das Jubiläum zu feiern. Zwei Gemeinderatsmitglieder fürchten, alte Wunden aufzureißen. Die Mehrheit will die Erfolge im Fokus sehen.

Von Stefanie Brand

Die Gemeinde Baar will im kommenden Jahr richtig feiern – die Selbstständigkeit als Gemeinde. Dabei will sie zeigen, was aus der kleinen Kommune geworden ist, die vor 30 Jahren unabhängig und eigenständig wurde. Mit großer Mehrheit, jedoch nicht einstimmig, fiel die Entscheidung, dieses Jubiläum zu feiern. Doris Niklas und Josef Reiter sprachen sich gegen die Feier aus.

Doris Niklas gab zu bedenken: Bis es zur Selbstständigkeit der Gemeinde Baar kam – von der sie ein absoluter Fan sei, wie sie selbst erklärte – war es ein Weg, der "tiefe Wunden" gerissen habe. Die Gemeinderätin befürchtete, dass es zu Diskussionen kommen werde – und das gerade jetzt, in einer Zeit, in der sich eben diese Wunden der Vergangenheit bei vielen Bürgerinnen und Bürger soeben zu beruhigen scheinen. Niklas regte deshalb an, dieses spezielle Jubiläum erst in 20 Jahren – zum 50. Jahrestag – zu feiern. Sie erhielt dafür Zuspruch von Josef Reiter, der den Vorschlag als "weise" bezeichnete.

