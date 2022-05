Am Donnerstag wird o'zapft: Es ist wieder Brauereifest in Baar

Nach zwei Jahren Corona-Pause lädt die Unterbaarer Brauerei wieder zum Brauereifest. Über 10.000 Gäste werden erwartet. Die Maß kostet diesmal mehr.

Die Helfer vom Sportverein und von der Blaskapelle Baar haben schon fleißig gearbeitet. Am Wochenende stellten sie die Zelte auf dem Gelände der Unterbaarer Brauerei auf. Am Donnerstagabend geht's los: Dann wird das Brauereifest eröffnet - nach zwei Jahren Corona-Zwangspause. Den Bierpreis, der 2019 noch unter sieben Euro für die Maß lag, kann die Brauerei allerdings nicht halten.

Brauereibesitzer Franz Freiherr Groß von Trockau ist stolz auf die Helfer der Vereine. Am vergangenen Freitag waren es 17 und am Samstag 26 Mann, die die Ärmel hochgekrempelt haben. Vom Donnerstag, 2., bis einschließlich Pfingstsonntag, 5. Juni, wird es in den Zelten hoch hergehen. Weit über 10.000 Gäste waren es beim letzten Brauereifest 2019. Mit dieser Größenordnung wird auch diesmal gerechnet. Allein im großen Zelt haben rund 2500 Menschen Platz.

Beim Brauereifest übernimmt Bürgermeister Pekis erstmals den Bieranstich

Der Brauereichef freut sich schon auf die kommenden Tage. Vorfreude pur ist es allerdings nicht. Im Hinterkopf hat er immer die Frage, ob an alles gedacht ist. Groß von Trockau spricht deshalb von einer "verantwortungsvollen Freude". Bedenken hat er aber nicht. "Wir hatten bisher immer sehr nette Gäste, und es ist nicht anzunehmen, dass das diesmal anders ist", sagt er.

Nach dem Bieranstich am Donnerstag um 19 Uhr, den erstmals Bürgermeister Roman Pekis, der seit Mai 2020 im Amt ist, vornimmt, hat auch der Brauereibesitzer Zeit, selbst ein wenig durchzuschnaufen. Dann stößt er mit den Ehrengästen an. Die Maß Festbier wird er dann auch austrinken. "Da freu ich mich tatsächlich darauf", sagt er im Telefongespräch.

Die Unterbaarer Brauerei hält 300 Hektoliter Bier bereit

Dass die Maß diesmal deutlich teurer ist, begründet der Freiherr mit gestiegenen Kosten. 7,50 Euro kostet der Liter Festbier mit 12,9 Prozent Stammwürze. Das sei zwar eine deutliche Steigerung, trotzdem aber noch vergleichsweise moderat. Die Halbe Weißbier im Weizenzelt kostet 3,90 Euro. Der Brauereibesitzer verspricht jedenfalls, dass das Bier reichen werde. 300 Hektoliter stehen bereit. Er weiß: "Da geht schon was übern Tresen."

Die Veranstalter halten übrigens am bewährten Konzept fest. Dazu gehören ein Barzelt zu späterer Stunde und die Fotobox mit neuen Motiven. Neu ist ein Stand mit Fanartikeln. Da gibt's zum Beispiel ein T-Shirt mit dem Aufdruck "Brauereifest 2022". Die Unterbaarer Brauerei will nun jedes Jahr ein neues Motiv-Shirt anbieten, damit eine richtige Sammelkollektion entsteht.

Partybands und Blaskapelle machen Stimmung beim Unterbaarer Brauereifest

Am Dienstag ging der Brauereibesitzer mit dem Ordnungsamt der Verwaltungsgemeinschaft Pöttmes, der Aichacher Polizei und der Security-Firma noch einmal das Sicherheitskonzept durch. Besonderes Augenmerk werde auf den Jugendschutz gelegt, betont Groß von Trockau. Wer unter 16 ist, kommt nur mit den Eltern ins Zelt. Unter-18-Jährige müssen um 24 Uhr gehen.

Zum Auftakt am Donnerstag wird's eher gemütlich bei einem Stimmungsabend mit der Blaskapelle Baar. An den folgenden Tagen geht's dann rund mit drei Partybands. Am Freitag spielt ab 20 Uhr die Joe Williams Band (Einlass ab 18 Uhr), am Samstag steht die S.O.S Partyband ab 19 Uhr auf der Bühne (Einlass ab 17 Uhr) und am Pfingstsonntag spielt Chlorfrei ab 19.30 Uhr (Einlass ab 17 Uhr).

Und am Montag stehen dann schon wieder die Helfer der Vereine parat und verräumen das Brauereifest. Wenn alles gut gelaufen ist und die Besucher vergnügliche Stunden erlebt haben, dann erst wird sich Freiherr Groß von Trockau, wie er sagt, so richtig freuen - mehr noch als vor dem Brauereifest.