Auch ein Gewitter tut der Feierlaune auf dem Brauereifest in Baar keinen Abbruch

Plus Nach vier Tagen geht das Brauereifest in Baar zu Ende. Etwa 12.000 Gäste feiern mit. So fällt die Bilanz der Brauerei, des Roten Kreuzes und der Polizei aus.

Von Inge von Wenczowski

„Ein Prosit der Gemütlichkeit“ hieß es vier Tage lang in Unterbaar beim dortigen Brauereifest. Am Sonntagabend ging es zu Ende. Bei der Veranstaltung der Schlossbrauerei Unterbaar langten Sportverein, Blaskapelle und Schützenverein ordentlich mit hin. An die 2500 Arbeitsstunden leisteten die ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen, um das Fest zu einer rundum gelungenen Sache werden zu lassen. Etwa 12.000 Besucherinnen und Besucher feierten ausgelassen an den vier Tagen.

Nach dem gelungenen Auftakt am Donnerstag hingen dicke Gewitterwolken am Himmel, weshalb das Areal des Brauereigeländes nicht ganz so dicht besiedelt war wie in den vergangenen Jahren. Dennoch ließen sich viele nicht abschrecken und hatten trotzdem ihren Spaß. Auch am Freitag waren Zelt und Brauereigelände recht voll. Die Band Jolly Sound sorgte für ausgelassene Partystimmung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

