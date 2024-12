Der Ausbau der Staatsstraße 2047 ist Thema in der Sitzung des Baarer Gemeinderates am Donnerstag, 19. Dezember. In diesem Zusammenhang geht es um die Sanierung der Abwasserbeseitigung im Bereich der Baarer Ortsdurchfahrt. Unter anderem steht auch die Verleihung der Urkunde „Bürger des Jahres“ an Johann Riedelsheimer auf der Tagesordnung. Beginn ist um 19 Uhr im Feuerwehrhaus. (AZ)