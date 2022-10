Baar erhält Ausgleichszahlung für abgeschaffte Straßenausbaubeiträge

Plus Bürgermeister Pekis freut sich, dass Baar 210.000 Euro Ausgleichszahlung für die Ausbaubeiträge bekommt. Diese Freude teilen nicht alle Gemeinderäte.

Gute Nachrichten verkündete Baars Bürgermeister Roman Pekis am Donnerstag im Gemeinderat mit Blick auf die Kompensation der inzwischen abgeschafften Straßenausbaubeiträge. Für die Ortsdurchfahrt und die Stichstraße in Heimpersdorf erhält die Gemeinde als Ausgleich rund 210.000 Euro.