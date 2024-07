Baar feiert die Kleine Paar und die eigene Selbstständigkeit

Zwei Termine stehen in nächster Zeit an, auf die Bürgermeister Roman Pekis im Gemeinderat besonders hinwies: Am 7. August findet um 16 Uhr eine kleine WWF-Flußbefreier-Einweihung an der Ecke Dorfstraße/Bachweg statt und im September wird das Jubiläum „30 Jahre Selbstständigkeit“ gefeiert.

Die Auszeichnung der Umweltschutz-Organisation World Wide Fund For Nature (WWF) für die Kleine Paar ist nur eine von vielen, um die sich Matthias Schlicker für die Gemeinde Baar bemüht hat – und erfolgreich war. Schlicker selbst umriss schlaglichtartig, wo an der Kleinen Paar gewerkelt wurde. Der Retentionsraum, der bei Heimpersdorf geschaffen wurde, war der neueste Streich des engagierten Gemeinderats. Für ihn sei dennoch „völlig unbegreiflich“, dass die Gemeinde derart viele Preise und Auszeichnungen für ihr Engagement erhalte: „Daran sieht man auch, wie schlecht es in andere Kommunen um die Gewässer bestellt sein muss.“

Auch auf einen Termin zum Ende der Ferien wies Pekis noch einmal hin: Am 7. und 8. September findet ein Fest unter dem Motto „30 Jahre Selbstständigkeit Baar (Schwaben)“ statt. Der Samstag steht im Zeichen des gemütlichen Beisammenseins, der Festsonntag beginnt mit einem Gottesdienst.

Wer der Baarer Bürger des Jahres 2024 ist

Bürger des Jahres 2024: Johann Riedelsheimer wurde mehrheitlich zum Bürger des Jahres 2024 gewählt. In geheimer Abstimmung entfielen acht Stimmen auf ihn und vier Stimmen auf Matthias Schlicker, der ebenfalls zur Wahl stand. Aus dem Brief, der Johann Riedelsheimer als Bürger des Jahres vorschlägt, geht hervor, wo er im Ort überall aktiv ist. Summa summarum komme er auf 46 Jahre ehrenamtlichen Engagements für die Vereine der Mehrzweckhalle Baar, bei der Pflege der Kontakte zur ungarischen Partnerstadt Bár, bei der Mitbegründung des Fischereivereins sowie bei der Freiwilligen Feuerwehr Baar, im Obst- und Gartenbauverein sowie als Mitglied des Gemeinderats. Die offizielle Verleihung des Titels wird im September stattfinden.

Neue Feldgeschworene in Baar

Neue Feldgeschworene: Nachdem die Anzahl an Feldgeschworenen in der Gemeinde geringer geworden ist, fand ein Aufruf an Interessierte statt, denen drei Kandidaten gefolgt sind. Albert Johann Grammer, Matthias Schlicker und Robert Michael Beutlrock wurden als neue Feldgeschworene in der Sitzung vereidigt.