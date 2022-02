Baar heizt Grundschule künftig mit Gas und Strom

Plus In der Schulstraße soll eine Erdgasleitung verlegt werden. Der Gemeinderat entscheidet sich für Hybridlösung mit zusätzlicher Luft-Wasser-Wärmepumpe.

Soll die Grundschule Baar künftig über eine Gasheizung oder über eine Luft-Wasser-Wärmepumpe beheizt werden? Diese Frage musste sich das Baarer Gemeinderatsgremium am Donnerstagabend stellen. Final entschieden sich die Räte einstimmig für eine Hybridlösung aus beiden Heizvarianten. Gemeinderat Dieter Zach, der die Hybridlösung in den Raum warf, konnte fachlich versiert erklären, wie eine Hybridheizung viele Belange der Gemeinde berücksichtigen kann. Im Fokus standen dabei Investitions- und Betriebskosten, aber auch ein Blick auf die Zukunft.