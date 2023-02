Baar muss sparen und erhöht die Friedhofsgebühren deutlich

Plus Der Baarer Gemeinderat verabschiedet mit drei Gegenstimmen den Haushalt für dieses Jahr. Er beschließt außerdem, die Friedhofsgebühren massiv zu erhöhen.

Mit drei Gegenstimmen von Josef Reiter, Andrea Winter und Johanna Ruisinger hat der Baarer Gemeinderat am Donnerstagabend die Haushaltsplanung für das Jahr 2023 samt Finanz- und Stellenplanung verabschiedet. Sehr viel knapper endete die Entscheidung über die Friedhofsgebühren.