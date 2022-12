Baar

vor 34 Min.

Baugebiet "Am Burgstall", Tempo 30 und mehr: Das beschäftigt Baar

In Baar soll "Am Burgstall" ein Baugebiet entstehen. Nach einem Blick auf die ersten Pläne vertagte der Gemeinderat die Beratungen jedoch auf nächstes Jahr.

Von Stefanie Brand

Die Liste der Dinge, um die sich der Baarer Gemeinderat im nächsten Jahr kümmern muss, wurde in dessen Sitzung am Donnerstagabend noch einmal deutlich länger. So wurde die Weiterentwicklung des Baugebiets "Am Burgstall" nach einem Blick auf die ersten Zeichnungen des Planers auf das nächste Jahr vertagt.

