Bei der Baarer Bürgerversammlung ist die Mittagsbetreuung Thema

Plus Bürgermeister Roman Pekis nutzt die Bürgerversammlung, um Danke zu sagen. Die Bürgerinnen und Bürger teilen dagegen einige ihrer Anliegen mit.

Drei Wortmeldungen gab es am Freitagabend bei der Bürgerversammlung in Baar, die im Gasthof Bachmeir in Heimpersdorf stattfand. Christine Winter-Bächer meldete sich nicht etwa mit einem offiziellen Antrag zu Wort, sondern mit einem "Ins-Gewissen-Reden", wie sie ihr Anliegen bezeichnete. Und zwar ging es ihr dabei um die Mittagsbetreuung, bei der derzeit Kinder auf der Warteliste stehen.

Ehemalige Gemeinderätin redet wegen Kinderbetreuung ins Gewissen

Es würde sich leicht lesen, wenn Kinderbetreuungseinrichtungen an ihre Kapazitätsgrenzen und Kinder auf der Warteliste stehen würden, erklärte sie. In der Praxis könnte die Kapazitätsgrenze bei der Mittagsbetreuung jedoch auch bedeuten, dass ein Baarer Kind nicht im Ort – in der "toll sanierten Grundschule" – eingeschult werden kann, nur um als Gastschülerin oder Gastschüler an einer anderen Schule in die Mittagsbetreuung gehen zu können. Oder es bedeutet, dass ein Erstklässler nach der Schule bis um 13 oder 14 Uhr allein zu Hause ist, zumindest bis ein Elternteil nach Hause kommt, das natürlich auch die Möglichkeit hätte, Stunden zu reduzieren "oder gleich zu kündigen", wie Christine Winter-Bächer in drastischen Worte skizzierte.

Wenn die Mittagsbetreuung auf der Agenda steht, mögen die Räte diese drei Punkte berücksichtigen, wünschte sich die Baarer Bürgerin, die selbst einmal als Gemeinderätin für eine bessere Kinderbetreuung im Ort gekämpft hat. Ihr Anliegen wurde notiert und wird in einer der nächsten Gemeinderatsitzungen thematisiert. Auch ihr Ex-Gemeinderatskollege Andreas Winter brachte sein Anliegen vor – einen Antrag auf Höhersetzung der Kanaldeckel, was laut Baars Bürgermeister Roman Pekis schon in die Wege geleitet wurde.

Florian Ruisinger hatte drei Anliegen: An der Friedhofsmauer in Baar platze der Putz ab. Die Westseite des Gebäudes der Mini-Kita bräuchte einen neuen Anstrich und er verstehe nicht, warum die Sitzbänke im Kirchweg sowie zwischen Lechlingszell und Wiesenbach entfernt wurden. Notiert wurden die Arbeiten an der Friedhofsmauer und an der Mini-Kita. Bezüglich der entfernten Bänke erklärte Pekis, dass diese schlichtweg kaputt gewesen seien, und Benjamin Götz ergänzte in seiner Funktion als Zweiter Bürgermeister und Bauhofleiter, dass es sich bei den Flächen nicht um Gemeindegrund handle. Gespräche wegen neuer Bänke könnten diesbezüglich nur mit den jeweiligen Grundstückseigentümern geführt werden.

Pekis bedankt sich beim Gemeinderat und vielen weiteren

Nachdem – zumindest im offiziellen Teil der Bürgerversammlung – keine weiteren Anliegen vorgebracht wurden, Pekis aber anbot, auch beim gemütlichen Beisammensein noch Themen zu klären, dankte der Baarer Rathauschef Manfred und Ludwig Bachmeir für die Bereitstellung des Saales und den Service. Auch im ersten Teil der Bürgerversammlung hielt Pekis seinen Vortrag mit Zahlen aus der Gemeinde vergleichsweise kurz und nutzte den Rahmen der diesjährigen Bürgerversammlung dazu, Danke zu sagen. Er bedankte sich beim "Herzstück der Gemeinde", wie er sein Gemeinderatsgremium bezeichnete, und den Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltungsgemeinschaft Pöttmes. Auch richtete der Baarer Rathauschef seinen Dank an die Beschäftigten der Gemeinde, deren Anzahl mittlerweile auf 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angestiegen ist.

Nach den "trockenen Zahlen" lobte er die freiwillige Feuerwehr für ihr Engagement, die Vereine, die beim Ferienprogramm für strahlende Kindergesichter sorgten, und den Bauhof für seine vielseitigen Einsätze. Mit den Mitarbeitern im Bauhof sowie dem ehrenamtlichen Engagement einiger Bürgerinnen und Bürger – bei der Wiederbelebung der kleinen Paar, beim Gewässertag, bei der Bepflanzung des Elendwegs, beim Aufbau der Jurte im Waldkindergarten und zu vielen weiteren Anlässen in der Gemeinde – ließe sich das realisieren, was bei Baars knapper Finanzlage nötig sei, um voranzukommen. "Andere lassen Firmen kommen, wir machen es selbst", erklärte Pekis.

Kurz riss Pekis die Arbeiten an der Zeller Straße an, verkündete, dass die Firma DSL mobil Teile der Gemeinde eigenwirtschaftlich mit Glasfaser erschließen möchte und andere Gemeindebereiche im Rahmen eines Förderverfahrens schnelleres Internet bekommen könnten. Pekis verwies auf die zwei Millionen Euro schwere Sanierung der Grundschule und lobte die Mitarbeiterinnen in den Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde, in der Pekis regelmäßig zu Gast ist und selbst auch mal einspringt. Die Mitarbeiterinnen dort machten "einen fantastischen Job", lobte er. In der Krippe und im Waldkindergarten gebe es noch Restplätze, wohingegen für die Mittagsbetreuung bereits eine Warteliste bestünde.