Bei Soldatenwallfahrt fordert der Bischof ein Abrüsten in Worten

Plus Etwa 1000 Menschen kommen zur Wallfahrt zur Kapelle Maria im Elend bei Baar. Wie der Bischof aus Augsburg beim Festgottesdienst eine kleine Panne souverän meistert.

Zwei Mal musste die Kameraden- und Soldatenwallfahrt nach Maria im Elend zuletzt wegen Corona entfallen. Am Sonntag bei der 63. Auflage zeigte sich einmal mehr, dass diese Veranstaltung nach wie vor viele Menschen anzieht. Es waren wieder rund 1000 Frauen und Männer, die die Kapelle am Waldrand südlich von Baar aufsuchten – und das trotz eines eher miesen Wetters. Die meiste Zeit regnete es. Dass der Augsburger Bischof Bertram Meier zusammen mit Ortspfarrer Werner Ehnle den Festgottesdienst zelebrierte und auch predigte, hat sicher mit zu diesem großen Interesse beigetragen.