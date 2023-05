Baar

Beim Baarer Brauereifest werden die schönsten Maibäume der Region prämiert

Von Inge von Wenczowski

Beim Brauereifest in Baar werden am Pfingstwochenende die schönsten Maibäume in Aichach-Friedberg und in der Region prämiert.

Wo stehen die schönsten Maibäume im Landkreis Aichach-Friedberg und in der Region? Die Siegerinnen und Sieger wurden am Pfingstwochenende beim Maibaumwettbewerb im Rahmen des Brauereifest in Baar ermittelt, der nach der pandemiebedingten Pause in diesem Jahr wieder stattfand. 62 Bilder Das sind die Sieger des Maibaumwettbewerbs beim Brauereifest in Baar Foto: Inge von Wenczowski Gemeinden aus den Landkreisen Aichach-Friedberg, Neuburg-Schrobenhausen, Donau-Ries, Dillingen an der Donau und Augsburg inklusive Stadt Augsburg konnten sich der Bewertung stellen und durften sich mit ihrem Maibaum bewerben. Damit auch kleinere Dorfgemeinschaften eine Chance auf einen Preis haben, wurde dabei in zwei Kategorien unterteilt: in Orte unter und über 400 Einwohnerinnen und Einwohner. Seit Anfang Mai hatten die Bewerber die Möglichkeit, ihre Maibaumfotos auf der Internetseite der Brauerei hochzuladen. Vom 11. bis 21. Mai konnten die Besucher und Besucherinnen dort für ihre Favoriten abstimmen. Fotos von 75 Maibäumen wurden hochgeladen, 8694 Abstimmungen erfolgten. Zweiter im Landkreis Aichach-Friedberg bei den Orten über 400 Einwohnerinnen und Einwohner wurde Inchenhofen. Den Preis überreichten Maikönigin Christina I., Brauereichef und Hausherr Franz Freiherr Groß von Trockau und sein Sohn Moritz Groß von Trockau. Foto: Inge von Wenczowski Maibaumwettbewerb: Affing und Freienried gewinnen in Aichach-Friedberg Für die drei Erstplatzierten gab es Preise zu gewinnen: Die jeweils Erstplatzierten bekamen 300 Liter Freibier und zusätzlich eine komplette Fest-Ausstattung zur Leihe. Die Zweitplatzierten konnten 100 Liter Freibier plus Leihausstattung entgegennehmen und für den dritten Platz spendierte die Brauerei Baar 50 Liter Bier mit der nötigen Leihausstattung. 30 Preise überreichten Hausherr Franz Freiherr Groß von Trockau, sein Sohn Moritz und die Maikönigin Christina I. am Samstagabend bei der Verkündung der Sieger. Moderator Klaus Benz führte humorvoll durch die Veranstaltung. Ergebnisse des Maibaumwettbewerbs beim Brauereifest in Baar 1 / 6 Zurück Vorwärts Landkreis Aichach-Friedberg Orte über 400 Einwohner: Affing, Inchenhofen, Eurasburg. Orte unter 400 Einwohner: Freienried (Eurasburg), Oberzeitlbach (Altomünster), Oberschneitbach (Aichach).

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen Orte über 400 Einwohner: 1. Burgheim, 2. Neuschwetzingen, 3: Karlshuld. Orte unter 400 Einwohner: 1. Ortlfing/Binding, 2. Hollenbach, 3. Riedensheim.

Landkreis Dillingen Orte über 400 Einwohner: 1. Hirschbach/Possenried, 2. Eppisburg, 3. Gottmannshofen. Orte unter 400 Einwohner: 1. Stillnau, 2. Wengen, 3. Prettelshofen.

Landkreis Augsburg Orte über 400 Einwohner: 1. Emersacker, 2. Wollishausen, 3. Zusamzell. Orte unter 400 Einwohner: 1. Aretsried, 2. Lindach, 3. Willishausen.

Landkreis Donau-Ries Orte über 400 Einwohner: 1. Balgheim, 2. Nähermemmingen, 3. Wörnitzstein. Orte unter 400 Einwohner: 1. Schmähingen, 2. Rothenberg, 3. Hoppingen.

Zusatzpreis der Maibaum-Freunde Neuburg-Schrobenhausen mit Lechgebiet 1. Ortlfing/Biding, 2. Rohrenfels, 3. Tagmersheim. (ivw) Das Rennen im Landkreis Aichach-Friedberg bei den Orten mit über 400 Einwohnerinnen und Einwohnern machte Affing. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Inchenhofen und Eurasburg. Bei den Orten unter 400 Einwohnerinnen und Einwohnern gewann Freienried (Eurasburg), es folgten Oberzeitlbach (Altomünster) und Oberschneitbach ( Aichach). Den ersten Platz im Landkreis Aichach-Friedberg bei den Orten unter 400 Einwohnerinnen und Einwohner belegte Freienried. Den Preis überreichten Maikönigin Christina I., Brauereichef und Hausherr Franz Freiherr Groß von Trockau und sein Sohn Moritz Groß von Trockau. Foto: Inge von Wenczowski Beim Maibaumwettbewerb gibt es heuer für drei Orte einen Zusatzpreis Neben einer Urkunde erhielten die Vertreterinnen und Vertreter der Ortschaften einen Pokal. Einen zusätzlichen Preis stellten die Maibaum-Freunde Neuburg-Schrobenhausen mit Lechgebiet: Unter allen eingesandten Maibaumfotos wählte eine Fachjury nach den Kriterien Baumart, Grünschmuck, Zunftzeichen, Maibaumspruch und Gesamteindruck die drei in ihren Augen besten Maibäume. Über 150 Liter Freibier konnte sich deshalb Ortlfing/Biding freuen. Platz zwei und drei belegten Rohrenfels und Tagmersheim. Sie erhielten 100 beziehungsweise 50 Liter Freibier. Nach der Preisverleihung wurde kräftig mit der S.O.S.-Partyband gefeiert. Lesen Sie dazu auch Baar Großer Andrang zum Auftakt des Baarer Brauereifests

