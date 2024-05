Baar

Beim Baarer Kanalnetz besteht Handlungsbedarf

Plus Der zum Teil marode Kanal wird die Gemeinde Baar viel Geld kosten. Wegen der Arbeiten in der Zeller Straße trifft sich der Gemeinderat wohl in zwei Wochen wieder.

Von Johann Eibl

Der Gemeinderat von Baar wird sich in nächster Zeit des Öfteren mit der Frage beschäftigen müssen, wie er mit seinem zum Teil maroden Kanalnetz umgehen soll. Ingenieur Josef Tremel sprach über das digitale Leitungskataster und den damit verbundenen Handlungsbedarf. In der Sitzung am Donnerstagabend wurde über keine konkreten Pläne geredet. Zunächst soll der Bedarf ermittelt werden. Dann, so Tremel, gelte es zu überlegen, ob man Kanäle repariert, renoviert oder ganz erneuert. Eine mögliche Vorgehensweise sei es, jedes Jahr einen Teil in Angriff zu nehmen, um in zehn Jahren die aktuellen Schäden aus der Welt zu schaffen. Es sei mit hohen Kosten zu rechnen.

Die Zeller Straße in Oberbaar wird ausgebaut und umgestaltet. Das Projekt nahm diesmal ungewöhnlich viel Zeit in Anspruch. Zu einem für alle Beteiligten zufriedenstellenden Ergebnis aber kam die Runde nicht. Man verständigte sich schließlich darauf, dass wohl bereits in zwei Wochen die nächste Sitzung stattfindet. Dieser enge Zeitrahmen ist deswegen erforderlich, weil die Pflasterarbeiter bereits in Kürze in Aktion treten wollen.

