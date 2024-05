Beim Brauereifest in Baar bekommen die schönsten Maibäume Preise

Beim Brauereifest in Baar werden die Sieger des Maibaumwettbewerbs prämiert. Im Wittelsbacher Land siegen Unterbernbach und der Inchenhofener Ortsteil Ried. Insgesamt gibt es sechs Sieger in jedem der fünf teilnehmenden Landkreise Aichach-Friedberg, Neuburg-Schrobenhausen, Dillingen an der Donau, Donau-Ries und Augsburg.

Der Maibaum kann in Bayern auf eine jahrhundertelange Tradition zurückblicken. In fast jedem Ort ist er Mittelpunkt und Zierde und wird mit viel Aufwand geschmückt. Unter den Ortschaften besteht oft eine große Konkurrenz, wessen Baum der höchste, größte und ansprechendste ist. Die Frage, welcher Orte denn nun die schönsten Maibäume haben, wurde am Samstag im Rahmen des Brauereifestes in Unterbaar entschieden, als die Sieger des Maibaumwettbewerbs prämiert wurden. Sehr zur Freude des Chefs der Schlossbrauerei Unterbaar, Franz Freiherr Groß von Trockau, der die Begeisterung für dieses Brauchtum seit Langem teilt.

Bewerben konnten sich Ortschaften aus den Landkreisen Aichach-Friedberg, Neuburg-Schrobenhausen, Dillingen, Donau-Ries und Augsburg inklusive Stadt Augsburg bis 9. Mai und ihre Schmuckstücke auf der Internetseite der Brauerei präsentieren. Dann stimmten die Nutzerinnen und Nutzer für die in ihren Augen gelungensten Bäume ab – jeweils in den Kategorien über und unter 400 Einwohner und Einwohnerinnen. Bilder von insgesamt 76 Bäumen wurden hochgeladen, fast 10.000 Menschen haben online ihre Stimme abgegeben.

30 Preise werden beim Brauereifest vergeben

30 Preise wurden am Samstag auf dem Brauereifest vergeben – je drei in den beiden Kategorien pro Landkreis. Launig durch die Veranstaltung führte bereits zum zwölften Mal Klaus Benz. Delegationen der 30 prämierten Ortschaften nahmen im gut gefüllten Festzelt ihre Preise entgegen. Der Brauereichef höchstpersönlich überreichte diese gemeinsam mit seinem Sohn Moritz und der noch bis 1. Juni amtierenden Maikönigin Christina I. die Siegesprämien. Für den ersten Platz gab es jeweils 300 Liter Freibier sowie leihweise ein Fest-Equipment. Die Zweitplatzierten bekamen 100 Liter Freibier plus Equipment und die dritten Sieger durften sich über 50 Liter Freibier mit Equipment freuen.

Landkreis Aichach-Friedberg: Den ersten Platz in der Kategorie über 400 Einwohner und Einwohnerinnen erreichte der Kühbacher Ortsteil Unterbernbach. Den zweiten Preis heimste Schiltberg ein. Über den dritten Platz freute sich Bachern (Stadt Friedberg). In der Kategorie unter 400 Einwohner gewann der kleine Inchenhofener Ortsteil Ried, während Willprechtszell-Axtbrunn (Gemeinde Petersdorf) den zweiten Platz belegte. Dritter wurde Edenhausen (Markt Aindling).

Den ersten Platz in der Kategorie unter 400 Einwohner im Landkreis Aichach-Friedberg machte Ried (Markt Inchenhofen). Foto: Inge von Wenczowski

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen: Hier hatte Burgheim den schönsten Baum in der Kategorie über 400. Auf Platz zwei und drei folgten Ehekirchen und Steingriff (Stadt Schrobenhausen). Das Rennen in der Kategorie Orte unter 400 Einwohner und Einwohnerinnen machte Ambach (Gemeinde Ehekirchen), gefolgt von Gröbern (Gemeinde Waidhofen) und Illdorf (Markt Burgheim).

Landkreis Dillingen an der Donau: Im Landkreis Dillingen siegte bei den Orten über 400 Einwohner Hirschbach (Stadt Wertingen). Eppisburg (Gemeinde Holzheim) und Rieblingen (Stadt Wertingen) folgten auf den Plätzen zwei und drei. Bei den Orten unter 400 Einwohner heimste Reichenbach-Possenried (Stadt Wertingen) den ersten Platz ein. Platz Zwei ging an Stillnau (Markt Bissingen), Platz Drei an Wengen (Gemeinde Villenbach).

Landkreis Donau-Ries: Erster in der Kategorie über 400 im Landkreis Donau-Ries wurde Balgheim (Gemeinde Möttingen), Wörnitzstein (Stadt Donauwörth) und Wolferstadt folgten auf dem Fuß. Unter 400 durfte sich Rothenberg (Gemeinde Wolferstadt) über den ersten Platz freuen. Platz Zwei und Drei belegten Schmähingen (Stadt Nördlingen) und Pessenburgheim (Gemeinde Holzheim).

Sonderpreise und Trostpreise beim Brauereifest

Landkreis Augsburg: Emersacker hatte den schönsten Maibaum im Landkreis Augsburg bei den Orten über 400 Einwohner. Wollishausen (Gemeinde Gessertshausen) nahm den zweiten Platz für sich in Anspruch, Fischach den dritten. In der Kategorie unter 400 machte Aretsried (Markt Fischach) das Rennen. Danach kamen Lindach (Markt Dinkelscherben) und Bieselbach (Gemeinde Horgau) auf die Plätze zwei und drei.

37 Bilder Die schönsten Maibäume werden in Baar prämiert Foto: Inge von Wenczowski

Sonderpreise: Drei Sonderpreise hatten die Maibaum-Freunde Neuburg-Schrobenhausen mit Lechgebiet e. V. ausgelobt: Unter allen eingesandten Maibaumfotos wählte eine Fachjury nach den Kriterien Baumart, Grünschmuck, Zunftzeichen, Maibaumspruch und Gesamteindruck die drei in ihren Augen besten Maibäume. Der Baum, der allen Ansprüchen genügte, kam aus dem Ort Marienheim (Stadt Neuburg). Fast genauso schön ist der Baum in Riedensheim (Markt Rennertshofen). Einen guten dritten Platz erreichte hier Heinrichsheim (Stadt Neuburg).

Zudem hatte die Brauerei für die, die keinen Preis bekommen hatten, Trostpreise in petto: Eine Brauereibesichtigung inklusive Verköstigung für 25 Personen, eine Tischreservierung beim Brauereifest 2025 für 20 Personen inklusive Essen und zwei Maß Bier pro Person oder 50 Liter Bier waren im Lostopf. Glücksfee Christina zog die Namen der glücklichen Gewinner. Im Anschluss ging die Party richtig los. Bei bester Laune feierten die Preisträger und alle anderen gut gelaunt bis spät in den Abend hinein.