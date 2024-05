Baar

vor 34 Min.

Beste Stimmung beim Brauereifest in Unterbaar schon zum Auftakt

Plus Das Festzelt auf dem Brauereigelände ist schon beim Bieranstich am Donnerstag gefüllt. Am Freitag ist die Jugend am Start, und am Samstag werden Maibäume gekürt und gefeiert.

Von Inge von Wenczowski

Auf dem Brauereifest in Unterbaar ist der Bierhahn geöffnet. Trotz des wechselhaften Wetters ließen sich die Besucher und Besucherinnen am Donnerstagabend nicht davon abhalten, auf das Festgelände zu strömen, um beim Bieranstich dabei zu sein. Viele ließen sich allerdings schon vor dem offiziellen Anstich eine kühle Maß und eine zünftige Brotzeit, einen Gockel oder eine üppig mit allerlei Schlemmereien belegte Brotzeitplatte schmecken. Das Fest läuft bis Sonntag: Was alles auf dem Programm steht.

Der Baarer Bürgermeister Roman Pekis übernahm das Anzapfen. Ohne lange zu fackeln, griff er zum Hammer, und nach fünf Schlägen hieß es: „O‘zapft is!“. Das Füllen der Krüge überließ er aber aufgrund unübersehbarer Schulterprobleme lieber anderen. Brauereichef Franz Freiherr Groß von Trockau bedankte sich bei allen ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen der Baarer Vereine, allen voran dem Schützenverein, dem Sportverein und der Blaskapelle, ohne die das Fest in seiner jetzigen Form nicht möglich wäre. Zudem betonte Groß von Trockau das Engagement der Brauereimitarbeiter, die jedes Jahr zum guten Gelingen der Festtage beitragen würden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen