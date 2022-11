Baar

18:02 Uhr

Frau entfernt Biber-Bau mit Misthaken – und zieht Granate aus dem Bach

Diese amerikanische Granate aus dem Zweiten Weltkrieg hat eine Anwohnerin am Dienstagnachmittag im Zellerbächlein bei Oberbaar gefunden. Sie hatte sie zufällig bei der Bachräumung mit dem Misthaken herausgezogen.

Plus Im Zellerbächlein bei Oberbaar taucht eine amerikanische Granate aus dem Zweiten Weltkrieg auf. Experten sprengen sie kontrolliert. Ist das ein Zufallsfund?

Von Carmen Jung Artikel anhören Shape

Schuld ist der Biber. Der ist sehr aktiv draußen am Zellerbächlein zwischen Lechlingszell und Oberbaar. Das ist zu viel für den kleinen Bach. Deshalb hat die Gemeinde Baar die Genehmigung, dass sie die eigentlich geschützten Biberbauten an dieser Stelle entfernen darf. Als eine Anwohnerin schon wieder die Anfänge eines Dammbaus entdeckte, griff sie am Dienstag kurzerhand selbst zum Misthaken – und förderte eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg zutage.

