Baar

vor 1 Min.

Bürgermeister bringt für Sanierung der Friedhofsmauer neue Idee ins Spiel

An der Kirche in Oberbaar ist die Friedhofsmauer renovierungsbedürftig.

Plus Die Friedhofsmauer in Baar ist marode und müsste dringend saniert werden. Doch die Gemeinde muss sparen. Deshalb wird die Mauer weder abgebrochen noch aufwendig saniert.

Von Stefanie Brand

Ein erneuter Anlauf für die Instandsetzung der maroden Friedhofsmauer in Baar steht im Raum. Das passiert nicht zum ersten Mal und auch der Ausgang der erneuten Bemühungen ist ungewiss, allerdings gibt es eine Idee: Baars Bürgermeister Roman Pekis wird in Gespräche mit Vertretern der Kirche gehen. Ein teurer Abbruch oder gar eine kostspielige Sanierung, für die in früheren Gesprächen 80.000 Euro allein für einen Teilbereich angesetzt wurden, sind vom Tisch - zumindest für die Gemeinde.

