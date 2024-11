Mit der Errichtung eines Bürgerwindrads im Windpark „Brand“ befasst sich der Gemeinderat Baar in seiner Sitzung am Donnerstag, 28. November. Weitere Themen sind unter anderem die Sanierung der Friedhofsmauer in Oberbaar (Arbeiten am Gehweg in diesem Zuge) und der Umweltpreis der Bayerischen Landesstiftung für die Gemeinde Baar. Beginn ist um 19 Uhr im Feuerwehrhaus. (AZ)

Carmen Jung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis