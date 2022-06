Viele Besucher und Besucherinnen strömen zum Baarer Brauereifest

Das Brauereifest der Schlossbrauerei Unterbaar lockt schon zum Auftakt viele Gäste nach Baar. Bürgermeister Roman Pekis meistert seinen ersten Bieranstich.

Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Pandemie darf jetzt endlich wieder gefeiert werden. Und so öffnete das Baarer Brauereifest am Donnerstagabend zum 15. Mal seine Pforten. Viele Besucher und Besucherinnen strömten in das Festzelt, um beim Bieranstich dabei zu sein. Diese Aufgabe übernahm der Baarer Bürgermeister Roman Pekis. Obwohl es sein erster Bieranstich war, hieß es bereits nach zwei Schlägen: "O'zapft is!"

Brauereichef freut sich über Zuspruch für das Brauereifest

Franz Freiherr Groß von Trockau, Chef der Schlossbrauerei Unterbaar, freute sich über den großen Zuspruch für das Brauereifest. Er bedankte sich bei den vielen Helferinnen und Helfern, ohne die die Veranstaltung gar nicht durchführbar wäre. Er hob besonders die Blaskapelle Baar hervor, die an dem Abend nicht nur für die musikalische Unterhaltung sorgt, sondern unter anderem auch die Bar betreibt und beim Ausschank hilft. Ebenso unverzichtbar sei die Mithilfe des Sportvereins, der an vielen Stellen tatkräftig mitanpacke und so das Fest mittrage, führte der Brauereichef weiter aus.

Nach dem erfolgreichen Bieranstich: (von links) Konrad Aumüller (Zweiter Vorsitzender SV Baar), Barbara Rindt (Vorsiztende SV Baar), Carola Schrettle (Zweite Vorsitzende Blaskapelle Baar), Kunigunde Ruisinger (Vorsitzende Blaskapelle Baar), Toni Brugger (Bürgermeister Thierhaupten), Moritz Freiherr Groß von Trockau, Brauereichef Franz Freiherr Groß von Trockau und der Baarer Bürgermeister Roman Pekis. Foto: Inge von Wenczowski



Auch seinem Braumeister Albert Eberle sprach Groß von Trockau seinen ausdrücklichen Dank aus. Eberle ziehe nicht nur das Brauereifest seit 15 Jahren sehr routiniert durch, sondern braue dabei auch noch ein ausgezeichnetes Bier. "Ich möchte ihm und seinem ganzen Team an dieser Stelle für alle Auszeichnungen gratulieren, die er wieder eingeheimst hat", so der Brauereichef. Er stieß mit einer frisch gezapften Maß symbolisch mit allen Gästen von der Bühne aus an und wünschte daraufhin den Anwesenden einen schönen Festabend.

Den hatten die Besucher und Besucherinnen auch und genossen fröhlich das Zusammensein. Die Blaskapelle Baar sorgte dabei für den musikalischen Rahmen. Am Freitagabend brachte die Joe Williams Band Stimmung ins Zelt.

Die Blaskapelle Baar sorgte für Stimmung im Festzelt. Foto: Inge von Wenczowski

Ein Höhepunkt für die Gäste ist auch in diesem Jahr die Fotobox, die vor dem Festzelt aufgestellt ist. Viele Besucher und Besucherinnen wollen sich zum Andenken auf einem Foto verewigen lassen. Etwas ist in diesem Jahr aber anders beim Brauereifest: Da sich die Verantwortlichen recht kurzfristig für die Durchführung des Festes entschlossen haben, fällt die Maibaumprämierung heuer aus.

38 Bilder Bauereifest in Baar Foto: Inge von Wenczowski

Das tut der ausgelassenen Stimmung aber keinen Abbruch. "Das Wichtigste ist, dass man wieder zusammenkommt und zusammen feiern darf“", sagen viele Gäste an diesem Abend. Mal wieder was anderes erleben, gemütlich zusammensitzen und sich ausgiebig zu unterhalten, ist für sie nach den Entbehrungen der vergangenen beiden Jahre einfach wieder ein schönes Erlebnis. "Wir werden sicher noch weitere Abende hier verbringen", erklärt ein Besucher am Donnerstag lachend.

Schon zur Eröffnung des Bauereifests am Donnerstagabend war das Festzelt gut gefüllt. Foto: Inge von Wenczowski

In Baar wird noch bis Sonntagabend gefeiert

Gefeiert wird noch bis Sonntagabend. Am Samstag wird die S.O.S Partyband ab 19 Uhr für Unterhaltung sorgen, am Sonntag heizt dann Chlorfrei ab 19.30 Uhr den Besuchern und Besucherinnen ein (Einlass jeweils ab 17 Uhr).