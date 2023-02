Die Gemeinde Baar muss in diesem Jahr sehr sparsam sein

Plus Der Gemeinderat Baar beginnt mit den Haushaltsberatungen. Der erste Entwurf enthält ein Minus von fast einer halben Million Euro. Das wird deutlich reduziert.

Der allererste Haushaltsentwurf für das Jahr 2023 zeigte ein Minus von 468.000 Euro, berichtete Baars Bürgermeister Roman Pekis dem Gemeinderat bei der Vorbesprechung des Haushalts am Donnerstagabend. Vorgelegt wurde dann – nach Rücksprache mit den Mitarbeitenden in der Verwaltung und mit Benjamin Götz, dem Zweiten Bürgermeister – eine Haushaltsplanung, die auf ein Minus von rund 210.000 Euro gekürzt werden konnte. Pekis erklärte: „Wir sind ziemlich blank. Es ist alles sehr knapp bemessen und wir müssen sehr sparsam sein.“