Diese Baarer Familie engagiert sich seit Jahrzehnten für den Wald

Die Familie Schrettle aus Baar erhält den Zukunftswaldpreis 2023. Behörden würdigen ihr Engagement. Die Waldbauern-Familie engagiert sich seit Jahrzehnten.

Die Umwelt und das Klima zu schützen - das ist eine Aufgabe für alle. Dass speziell die Waldbauern dazu einen wichtigen und wertvollen Beitrag leisten können, wurde bei einem Termin am Waldrand südöstlich von Baar deutlich. Die Familie Schrettle aus Baar handelt hier vorbildlich.

Für ihr Engagement erhielt die Familie eine Auszeichnung: den Zukunftswaldpreis 2023 des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg (AELF) Augsburg. Landrat Klaus Metzger nahm die Ehrung vor und überreichte eine Urkunde sowie einen Scheck über 500 Euro, Ralf Lojewski (AELF) übergab eine vom ihm geschaffene Skulptur, die einen Waldkauz zeigt.

Der Klimawandel fordert auch im Wittelsbacher Land den Wald heraus

Baars Bürgermeister Roman Pekis sprach von der besonderen Freude, dass dieser Preis an Einwohner seiner Gemeinde ging. Seit bereits 55 Jahren engagiere sich Richard Schrettle für den Wald: "Wenn alle Menschen so denken und handeln würden wie Herr Schrettle, hätten wir einige große Sorgen weniger."

Wiederholt wurde bei der Preisverleihung auf den Stellenwert des Waldes für das Klima hingewiesen. "Unser Wald ist durch den Klimawandel stark herausgefordert", erklärte Axel Heiß, Behördenleiter des AELF. In diesem Frühjahr bewegten sich seiner Aussage zufolge Niederschläge und Temperaturen auf dem Niveau, wie es dem langjährigen Mittel entspricht. Dennoch betonte er: "Auch heuer ist die Welt bei uns nicht in Ordnung." Umso wichtiger sei es, dass die Waldbauern richtig reagierten und die Bestände fit machten.

Drei weitere Familien im Landkreis Aichach-Friedberg waren nominiert

Direkt angesprochen wurden auch die drei Betriebe, die bei der Vergabe des Preises in die engere Auswahl gekommen waren, die aber bei der Entscheidung durch die Jury das Nachsehen hatten. Wilhelm Kistler aus Unterbergen in der Gemeinde Schmiechen, die Familie Forster in Binnenbach (Marktgemeinde Aindling) und die Familie Lechner aus Schiltberg haben sich ebenfalls Verdienste beim Umgang mit dem Wald erworben.

Landrat Klaus Metzger sprach in seiner Laudatio eine praktische Erfahrung an, mit der er auf die Veränderungen in der Natur hinwies: "Letztes Jahr beim Baumpflanzen war die Erde knüppelhart, vor zwei Wochen ging es deutlich besser." Dann ging er auf das Wort ein, wonach Eigentum eine Verpflichtung darstelle, und wandte sich direkt an die Familie, die sich neben ihm platziert hatte: "Sie sind ein Paradebeispiel dafür, wie man positiv damit umgeht."

Ein Viertel des Landkreisgebiets Aichach-Friedberg besteht aus Wald

Der Landkreis Aichach-Friedberg bestehe zu 20.000 Hektar aus Wald. Das ist ein Viertel des Landkreisgebiets. Davon befänden sich 73 Prozent in Privathand. 4700 Waldbesitzer kümmerten sich um die Bäume. Metzger erinnerte auch daran, dass der Zugriff auf den Wald durch die Gesellschaft riesig sei. Da gelte es, noch sehr viel Bewusstsein zu schaffen.

Warum fiel die Wahl vergangene Woche, wie AELF-Bereichsleiter Ralf Gang mitteilte, schließlich auf die Schrettles? Weil sie bereits vor 40 Jahren damit begannen, den Wald umzugestalten und klimaneutrale Sorten anzupflanzen. Mit welchem Aufwand dieser Einsatz verbunden ist, das deutete Richard Schrettle an, als er anmerkte, regelmäßig zweimal die Woche seinen Wald aufzusuchen.