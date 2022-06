Einlassstopp am Samstag: Beim Baarer Brauereifest herrscht riesiger Andrang

Plus Die Veranstalter des Baarer Brauereifestes müssen am Samstagabend einen zweistündigen Einlassstopp verhängen. Doch trotz des großen Ansturms bleibt es friedlich.

Zwei Jahre lang musste wegen der Corona-Pandemie auf nahezu alle großen Feste und Veranstaltungen verzichtet werden. Jetzt wird wieder gefeiert und so zog es von Donnerstag bis Sonntag viele Gäste aus Baar, aber auch weit darüber hinaus zum Brauereifest nach Unterbaar. Dabei übertrafen die Besucherzahlen bei Weitem die Erwartungen.