Elli Bartlmä ist eine Dorfwirtin aus dem Bilderbuch

Plus Die Wirtschaft Bartlmä in Oberbaar öffnet noch nahezu täglich ihre Stube. "Schuld" ist die 80-jährige Elli Bartlmä, die im Ort auch als "Miss Elli" bekannt ist und in einer Dorfwirtschaft aufgewachsen ist. Was sie sich selbst zum Geburtstag geschenkt hat.

Von Stefanie Brand

Ratschen, Karteln, Zusammenkommen: Die Dorfwirtschaft ist meist der Mittelpunkt des Ortes. Es werden aber immer weniger. Wir haben uns umgeschaut, wo die Wirtschaft noch im Dorf ist, und stellen einige in loser Folge in einer Serie vor. Diesmal geht es nach Baar:

Elli Bartlmä aus der gleichnamigen Baarer Wirtschaft in Oberbaar ist eine Dorfwirtin durch und durch. Und das liegt bei der 80-Jährigen in den Genen. Doch wenn Elli Bartlmä, die im Ort auch als „Miss Elli“ bekannt ist, von ihrer Vergangenheit erzählt, zeugt das auch davon, dass es um die Zukunft der Dorfwirtschaften auch im Wittelsbacher Land nicht wirklich gutsteht. Gebürtig stammt Elli Bartlmä aus dem Mair-Wirt aus Echsheim ( Pöttmes), lebte und arbeitete dann im Koller-Wirt in Mainbach ( Hollenbach). Beide Wirtschaften haben mittlerweile geschlossen. Doch in Oberbaar, im Gasthaus Bartlmä, öffnet sie noch immer beinahe täglich die Türen zur Stube.

