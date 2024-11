Es gibt noch Karten für das Moskitos-Festival in Baar

In wenigen Tagen steigt in Baar das zweite Musikfestival der Moskitos in der Mehrzweckhalle. Sieben Bands mit unterschiedlichen Stilrichtungen treten dabei auf (wir berichteten). Mit dem Kartenvorverkauf sind die Veranstalter bislang sehr zufrieden.

Organisiert wird das Moskitos-Festival von ehrenamtlichen Mitgliedern, Freunden und Helfern des Vereins ESC-Moskitos Baar. Bei dieser Veranstaltung erwartet Liebhaberinnen und Liebhaber von Live-Musik ein Mix aus Rock, Heavy Metal, Rap und Punk bis hin zu Ska. Einer von zwei Headlinern sind Steelpreacher, die Heavy-Metal-Urgesteine aus Koblenz, die sich 2001 gründeten. Der Auftritt in Baar ist ihr vorletzter auf ihrer Tour 2024. Danach geht es für die Band ins Studio, um das nächste Album „Gimme Some Metal“ aufzunehmen. Bei ihrem geradlinigen Heavy Metal ohne Schnörkel werden der Band zufolge noch Fäuste in die Höhe gereckt und keine Smartphones. Zur Hymne „We want metal – we want beer“ wird bei den Fans vermutlich auch kaum eine Kehle trocken bleiben.

Den Anfang macht am Samstag die Blaskapelle Baar

Als zweite Hauptband haben sich Le Iene (Deutsch: die Hyänen) aus Italien angesagt. Sie geben an diesem Abend ihr letztes Konzert der Tour 2024. Durch den Sound mit dynamischem energiegeladenem Ska und reichlich Punk-Elementen schaffen sie es regelmäßig, dass schon nach den ersten Tönen alle Gäste auf die Tanzfläche stürmen.

Den Anfang am Samstag, 9. November, macht aber – ähnlich wie beim großen Vorbild in Wacken – die Baarer Blaskapelle. Sie spielt ab 14 Uhr in der Mehrzweckhalle.

Wo es noch Karten für das Moskitos-Festival gibt

Aber auch rund um den Moskitos Dome, wie der Verein seine Hauptbühne getauft hat, ist nach Angaben des Vereins einiges geboten. In der Moskitos Chill Area können Besucherinnen und Besucher sich bei warmen Speisen und kühlen Getränken stärken. Zwischen 14 und 16 Uhr werden diverse Getränke verbilligt angeboten. Auch Merchandise-Artikel der auftretenden Bands und des Vereins sind am Moskito-Shop erhältlich. Witzige Laufacts von Solokünstler Andreas Kalb mit seiner Gitarre und eine Aftershow-Party ab 24 Uhr mit DJ Maximilian Grahl von Ries Beatz runden das Programm ab.

Tickets sind im Vorverkauf per Mail an escmoskitosbaar@gmail.com oder bei der Bäckerei Kandler in Baar erhältlich. Restkarten werden an der Tageskasse verkauft. Einlass in die Mehrzweckhalle ist ab 14 Uhr.