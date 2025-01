Fahrt unter Einfluss von Marihuana und Amphetaminen

Eine Fahrt unter Drogeneinfluss hat die Polizei am frühen Samstag in Baar beendet .Gegen 1 Uhr wurde dort ein Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde bei dem 30-jährigen Fahrer festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Marihuana und Amphetaminen stand, so die Polizei. Die Weiterfahrt wurde beendet, den Fahrer erwarten ein Bußgeldverfahren sowie ein Fahrverbot.

Claudia Bammer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis