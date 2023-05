Baar

vor 18 Min.

Gebühren für Kindergarten, Mittagsbetreuung und Krippe steigen

Die Betreuung im Waldkindergarten in Baar wird ab September etwas teurer. Außerdem gibt es eine weitere Neuerung in der Satzung.

Plus Die Mittagsbetreuung in Baar wird ab September 20 Prozent teurer; Kita und Kindergarten fünf Prozent. Und auch bei der Grundschulsanierung kommt ein weiterer Kostenpunkt hinzu.

Von Stefanie Brand Artikel anhören Shape

Was die Sanierung der Grundschule Baar die Gemeinde kostet und wie viel die Eltern künftig berappen müssen, deren Kinder die Krippe, den Kindergarten oder die Mittagsbetreuung in Baar besuchen, waren die Hauptpunkte der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend in Baar. Dabei schlägt bei der Sanierung eine weitere Ausgabe auf, um die die Gemeinde allerdings nicht herumkommt. Auch für die Eltern wird es teurer.

30.000 Euro für ein neues Stromkabel für die Grundschule

In der nicht öffentlichen Sitzung des Gemeinderats im März erteilte das Ratsgremium eine ganze Reihe von Aufträgen, die nun im Zuge der Sanierung der Baarer Grundschule anstehen: etwa 9600 Euro für Gerüstarbeiten, 310.000 Euro für Rohbauarbeiten oder 7700 Euro für Zimmererarbeiten. In der Sitzung am Donnerstag schlug noch ein weiterer Kostenfaktor auf, der so nicht absehbar war: Da in der Schule künftig mehr Strom benötigt wird, muss ein neues Erdkabel verlegt werden. Kostenpunkt: 30.000 Euro. Peter Fesenmeir vom Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Pöttmes erklärt: "Wir kommen um diese Investition nicht drumherum."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen