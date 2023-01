Baar

06:30 Uhr

Gemeinde Baar packt die Kanalsanierung in der Zeller Straße an

Die Zeller Straße in Oberbaar: Die Gemeinde plant nun den zweiten Abschnitt der Kanalsanierung.

Plus Für den Regenwasserkanal und die Bachverrohrung steht nun doch ein Zuschuss in Aussicht. Dafür muss Baar aber mehr investieren. So entscheidet sich der Gemeinderat.

Von Stefanie Brand

Die Gemeinde Baar bleibt beim angedachten Kanalkonzept für den zweiten Bauabschnitt in der Zeller Straße, das bereits im vergangenen Jahr ausführlich erläutert wurde. Dabei gibt es eine gute Nachricht: Die Gemeinde kann aller Voraussicht nach mit mehr Zuschüssen rechnen als gedacht.

