Gemeinderätin will Kindergarten Baar keinen Vorschuss mehr zahlen

Plus Andrea Winter will die Finanzierung der Kita ändern, weil die einen Überschuss erwirtschaftet. Sie kritisiert die Personalstärke und die Betreuung auswärtiger Kinder.

Ein schriftlicher Antrag von Gemeinderätin Andrea Winter sorgte für eine Diskussion im Gemeinderat Baar über die Finanzierung des Kindergartens St. Laurentius durch die Kommune. Die Gemeinderätin beantragte, die Vorschusszahlungen der Kommune in Höhe von 10.000 Euro pro Quartal einzustellen. Ihre Begründung: Der Kindergarten bekomme einen Vorschuss auf ein Defizit, erwirtschafte laut Haushaltsplanung für das Jahr 2022 jedoch einen Überschuss. Das war nicht ihr einziger Kritikpunkt.