Gemeinderat Baar legt Standort für Waldkindergarten fest

Plus Der neue Waldkindergarten soll im Norden der Gemeinde entstehen. Dort sollen die Kinder eine Jurte als Unterkunft bekommen. Die Trägersuche läuft.

In der Oktober-Sitzung des Baarer Gemeinderates entschied das Gremium mehrheitlich, dass die Baarer Kinder ab September 2022 einen Waldkindergarten im Gemeindegebiet besuchen dürfen. Am Donnerstagabend legten sie den Standort fest, entschieden sich für eine Jurte als Unterkunft für die Kinder und brachten die Interessensbekundung auf den Weg, die dem Waldkindergarten einen Träger bescheren soll. Welche Einrichtungsleiter angeschrieben werden, beriet das Gremium im nicht öffentlichen Teil der Sitzung. Doch bereits im öffentlichen Teil – vor fünf interessierten Besuchern und Besucherinnen – wurde das Thema diskutiert.