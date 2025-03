Mit dem Haushaltsplan für dieses Jahr beschäftigt sich der Baarer Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag, 27. März. Unter anderem geht es außerdem um die Gebühren für die Grüngutannahmestelle, die Änderung der Hundesteuersatzung, das Thema Windenergie und um Informationen über den Werkraum in der Grundschule. Beginn ist um 19 Uhr im Feuerwehrhaus. (AZ)