Baar

vor 34 Min.

Gemeinderat verabschiedet Haushalt: Baar muss weiter sparen

Die finanzielle Lage in Baar bleibt angespannt. Am Donnerstagabend verabschiedete der Gemeinderat den Haushalt 2022. Den Haushalt 2021 hatte die Gemeinde mit Ach und Krach genehmigt bekommen.

Plus Einstimmig haben die Baarer Gemeinderäte am Donnerstag den Haushalt verabschiedet. Dabei wurde klar: Die Gemeinde kann nur dort Geld ausgeben, wo es unvermeidbar ist.

Von Stefanie Brand

Sang- und klanglos verabschiedete der Baarer Gemeinderat am Donnerstagabend die Haushaltssatzung mit einer einstimmigen 12:0-Entscheidung. Da die Gemeinde weiter alle möglichen Einnahmequellen ausschöpfen muss, hob sie in einem Bereich die Gebühren an.

