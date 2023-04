Gemeinderat verkündet Lösung für Abwasserbeseitigung in der Mehrzweckhalle

Es ist ein Dauerthema, doch nun scheint es eine Lösung zu geben. Auch im Bauabschnitt Zeller Straße in Baar geht es voran.

Für die Abwasserbeseitigung in der Mehrzweckhalle in Baar liegt nun eine Lösung vor, die so aussieht: Stefan Wolf von der Verwaltungsgemeinschaft Pöttmes schlug vor, den Boden im Sängerheim zu öffnen, da nach einer Kanalbefahrung eben dort die schadhafte Stelle vermutet wird. Die Kanalgrundleitung im Bereich des Sängerheims könnte gekappt werden. Eine neue Grundleitung soll dann südlich aus dem Gebäude führen. Eine Revisionsklappe soll die Räumlichkeiten im Jugendzentrum (Juze) entwässern. Dieter Zach und Baars Bürgermeister Roman Pekis waren sich einig: Diese Maßnahme soll kombiniert werden mit der Sanierung der WC-Anlagen im Juze, wofür die jungen Leute – wovon einige sogar als Gäste der Sitzung teilnahmen – bereit seien, reichlich Eigenleistung einzubringen. Final wurde diese Vorgehensweise einstimmig beschlossen.

Bauarbeiten in der Zeller Straße gehen voran

Auch beim zweiten Bauabschnitt in der Zeller Straße gehe es voran. Mit einer Gegenstimme von Johanna Ruisinger und einer Enthaltung von Andrea Winter beschloss das Gremium, die erforderlichen Arbeiten für die Schmutz- und Regenwasserkanalisation, die Straßenbauarbeiten und die Wasserleitungsbauarbeiten auszuschreiben. Die Maßnahmen sollen noch im Jahr 2023 ausgeführt werden. Die Anliegerversammlung solle zeitnah zur Ausschreibung erfolgen, heißt es.