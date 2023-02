Gewässertag, Vereinsheim, Waldkonzept: Referenten berichten in Baar

Plus Im Baarer Gemeinderat berichten Umwelt-, Landwirtschafts- und Vereinsreferent von ihrer Tätigkeit. Es geht um die Wiederbelebung der Kleinen Paar und ein Vereinsheim.

Die Gemeinderäte Matthias Schlicker, Florian Beutlrock und Christian Hell haben sich bei der Vergabe von zusätzlichen Aufgaben einst dazu bereit erklärt, als Referenten Spezialaufgaben zu übernehmen. Nun legten sie im Gemeinderat ihre Berichte vor. Auch die Ausweisung von Flächen für Windkraft wurde in der Sitzung kurz angesprochen.